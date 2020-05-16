«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على المدينة.. وأتربة مثارة في نجران

يصاحبها نشاط للرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية..
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وفى المدينة المنورة، نبهت الهيئة إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تمثلت في نشاط للرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- خيبر- وادي الفرع، تستمر حتى الحادية عشرة من مساء هذا اليوم.
كما نبّهت الهيئة, لنشاط الرياح السطحية وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف).
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