«الضمان الصحي» يعتمد نشاط إدارة دورة الإيرادات «RCM»

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم السبت، اعتماده نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM"، وذلك لتحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية والإسهام في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

ويهدف النشاط الجديد (RCM) إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة.

وقال أمين عام المجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي، إن اعتماد هذا النشاط يأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي التعاوني الرامية إلى دعم صناعة سوق التأمين الصحي الخاص من خلال تحسين الاستدامة والابتكار لتعزيز القطاع ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتسهيل عملهم.

وأوضح أنه يتوافق مع استراتيجية المجلس 2020- 2024، التي تضمنت أهدافها تمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.



ونوه الغامدي إلى أن الشركات المتخصصة في نشاط إدارة دورة الإيرادات ستقدم عدة خدمات، منها تنظيم الدورة المستندية لمقدمي الخدمة وتقديم خدمات الترميز الطبي والفوترة، وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية ذات الارتباط.

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وأشار إلى أن هذا النشاط سيخدم ما يربو على 10,600.000مؤمن لهم تقدم لهم خدمات التأمين الصحي عبر أكثر من 5200 مقدم خدمة صحية معتمد وعبر 26 شركة تأمين صحي و6 شركات إدارة مطالبات مؤهلة.

كما أشاد الغامدي بالجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة، حيث تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

وفي الختام، أهاب الغامدي بجميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب التقدم بطلب اعتماد النشاط من خلال زيارة موقع المجلس الإلكتروني ww.cchi.gov.sa أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001177 أو عبر منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» «فيس بوك» «لنكد إن» على الصفحة الرسمية cchiksa وكذلك عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

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