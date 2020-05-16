الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق عدة خلال الساعات القادمة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة أمطار نهار السبت وليلة الأحد.

وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، على أجزاء من: القصيم والطائف، تمتدّ إلى الباحة وعسير وشرقها، والمدينة المنورة، وبينها وبين تبوك وأجزاء من تبوك وجنوب حائل.

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وكذلك محافظات شقراء والمجمعة والغاط والدوامي خاصة شمالها، وجنوب عفيف، مع رياح مغبرة.

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