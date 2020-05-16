«التدريب التقني» بالمدينة المنورة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامجها

للفصل الأول من العام 1442هـ
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها (للبنين والبنات).
ويشمل التقديم مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ .
وأوضحت الإدارة أنَّ مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية بمنطقة المدينة المنورة تبدأ من 22 شوال 1441هـ وحتى 3 ذو القعدة 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، ومن 4 – 17 ذو القعدة لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات - ودبلوم المعاهد الصناعية في المنشآت التدريبية بالمنطقة.
فيما يبدأ التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف من 14 – 25 ذو القعدة، علمًا بأنَّ التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
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