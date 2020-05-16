«القيادة» تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية تهنئة للملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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