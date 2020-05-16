السعودية اليوم / مياه جازان ترفع نسبة توزيع المياه المحلاة بأحياء وقرى الدرب 66%



جيزان 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

حققت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خلال رمضان المبارك الحالي نسبة زيادة في توزيع المياه المحلاة وتغطية أحياء وقرى محافظة الدرب بلغت 66%، وذلك ضمن خطط رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تسعى الإدارة لتحقيقها.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر ، أن تلك الزيادات تمثلت في قيام الإدارة بضخ 25،000 متر مكعب من المياه المحلاة بأحياء وقرى الدرب بنسبة زيادة بلغت 66% , فيما زاد معدل تغطية القرى بالمياه المحلاة من 40 إلى 54 قرية , وزاد عدد ساعات الضخ من سبع ساعات ونصف إلى 12 ساعة يومياً ، إضافة لتشغيل محطتي ضخ المياه في كل من حي الكدرة بمحافظة الدرب ، ومركز الشقيق التابع للمحافظة وتشغيل محطات تعبئة المياه " الأشياب" في جبل عكاد بالدرب ومركز الشقيق طيلة أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في نسب توزيع المياه وتغطية الأحياء والقرى بالمحافظة جاءت عقب تدشين المرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه الشرب وخزانات قرى محافظة الدرب منتصف شهر صفر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 72مليون و700 ألف ريال ، والتي شملت تنفيذ شبكات مياه بطول 313 كلم بأقطار مختلفة وخطوط ناقلة بطول 25 كلم , و4731 عدادًا للمياه وتوصيلة منزلية إلى جانب تنفيذ خزانين أرضيين بسعة 10,000 متر مكعب لكل خزان وعدد من الخدمات المساندة الأخرى.

وأكد المهندس جبر في ختام تصريحه حرص الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة بتوجيهات ومتابعة مباشرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بتوفير كل ما يسهم في تنمية الوطن وخدمة المواطن انفاذا لتوحيهات القيادة الرشيدة ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

// انتهى //

15:58ت م

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