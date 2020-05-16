

عدن 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,925 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في مديريات خور مكسر وكريتر والمعلا بمحافظة عدن، استفاد منها 1,925 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

//انتهى//

15:43ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,925 كرتون تمور في محافظة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.