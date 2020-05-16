اجتماعي / لجنة تراحم جدة توزع ٧٠٠ سلة غذائية و ٥٠٠ حقيبة طبية على أسر السجناء



جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة "تراحم"، توزيع 700 سلة غذائية و500 حقيبة طبية على أسر السجناء، وذلك في إطار أهداف اللجنة من رعاية أسر النزلاء و المفرج عنهم، وذلك من خلال إبعاد الأسرة من دائرة الجريمة و تمكينها من العيش الشريف.

وأوضح المدير العام لتراحم بفرع محافظة جدة وليد بن خضر الأحمدي أن لدى اللجنة مبادرات تتمثل في "سباق المناطق" ، و"تفريج كربة" ، و"أسر منتجة" ، و"دع الباقي لهم"، في حين تعمل على مبادرات قادمة تتمثل في توفير التدريب والتأهيل والوظائف للمستفيدين واعتمادهم على مصدر دخل، حتى يتمكنوا من الانخراط مع المجتمع .

وأشار إلى العمل المجتمعي في هذا المجال الذي يعد واجباً دينياً ووطنياً ورسالة إنسانية لابد أن يشارك فيها الجميع، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة القادمة برامج تصب في مصلحة النزلاء والمفرج عنهم و أسرهم، حيث إن اللجنة يشترك في عضويتها مندوبون من جهات حكومية وتعمل على تقديم الدعم المادي والخدمات التعليمية والصحية ، وتحفيز السجناء على العمل المنتج .

ونوه بأن لجنة تراحم تُجرى الدراسات العلمية والزيارات الميدانية للتعرف على احتياجات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم، للتوصل إلى الطرق المناسبة لمساعدتهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين، ومكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة، وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.

//إنتهى//

15:31ت م

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