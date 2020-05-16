السعودية اليوم / المغرب تعلن تسجيل 29 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 23 رمضان 1441 ه موافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، و استبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.

//انتهى//

15:02ت م

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الرباط 23 رمضان 1441 ه موافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة .وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، و استبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.//انتهى//15:02ت م0059

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