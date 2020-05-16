السعودية اليوم / أمطار وبردية عسير تبشر بصيف أخضر



أبها 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أسهم هطول الأمطار الموسمية وتساقط البرد المستمر على مدن ومحافظات منطقة عسير ، إلى ارتداء المنطقة غطاء من المراعي الخضراء والنباتات العطرية التي فاحت بشذاها على قمم الجبال وفي بطون الأودية.

وحولت الأمطار المصحوبة بزخات البَرد التي هطلت مؤخراً على أجزاء المنطقة، أكوام البرد إلى ما يشبه ثلوج الشتاء، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير على مرتفعات عسير، خاصة الجزء الواقع على سلسة جبال السروات مثل محافظات بلقرن وتنومة والنماص ومراكز بللسمر وبللحمر والسودة والشعف وصولاً إلى مدينة أبها .

ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها لرصد مشاهد الأمطار الغزيرة المصحوبة بـ"بردية" على عدة مواقع في منطقة عسير ، وأدت إلى جريان السيول وارتواء الأرض وتشكيل بحيرات من المياه العذبة تحيط بها كتل ثلجية شكّلت لوحات طبيعية نادرة الحدوث في مواسم الصيف .

// انتهى //

14:55ت م

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