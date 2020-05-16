السعودية اليوم / تسجيل 24 اصابة جديدة بكورونا في النرويج



بروكسل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

سجلت النرويج اليوم 24 اصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له انه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة ، مفيدا أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

// انتهى //

14:53ت م

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بروكسل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسسجلت النرويج اليوم 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له انه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة ، مفيدا أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.// انتهى //14:53ت م0057

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