السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التقديم للالتحاق بالبكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع



أبها 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد وشروط التقديم للالتحاق بالانتظام التكميلي لمواصلة درجة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ، وذلك لخريجي وخريجات كليات المجتمع بالجامعة للتخصصات المناظرة في درجة البكالوريس.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني أن العمادة حددت موعدًا للتسجيل اعتبارًا من الـ 24 من رمضان الجاري حتى الـ 10 من شهر شوال المقبل عبر البوابة الإلكترونية من خلال موقع الجامعة.

وأكد القرني أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًّا فقط مع ضرورة حضور المتقدم للاختبار التحريري في الكلية المعنية، وسيعلن موعد الاختبار وآليته لاحقًا، كما أنه لا يوجد اختبار بديل في حال عدم حضور المتقدم أو تأخره عن موعد الاختبار المحدد من قبل الكلية، ويُتاح للخريّج الدخول للاختبار مرتين فقط.

وأضاف القرني أن آلية المفاضلة بين المتقدمين ستكون في حال الحصول على 60 % فأعلى في اختبار تحديد المستوى وسيتم احتساب النسبة المركبة لمن اجتاز شرط الاختبار 50 % من درجة اختبار تحديد المستوى و٥٠% من المعدل التراكمي للدبلوم، كما ستتم المفاضلة على المقاعد وفقًا للنسب المركبة حسب الأعلى.

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14:00ت م

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