شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وتوقعات بليلة القدر.. فيديو والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 هطلت أمطار غزيرة، أمس الجمعة، على مكة والمسجد الحرام ، وسط دعوات من المواطنين وتوقعات بأن تكون هذه ليلة القدر.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، الأمطار وهي تهطل على الكعبة المشرفة، وسط دعوات بعض المصلين بإزالة الغمة والوباء عن بلاد الحرمين والمسلمين والناس أجمعين.

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