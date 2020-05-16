شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين: نقل الدفعه الثانية من المواطنين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت سفارة المملكة في الفلبين أنه تم تيسير الدفعه الثانية من المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من جمهورية الفلبين، وكان في وداعهم السفير الدكتور عبدالله البصيري.
ويأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.
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