محمد بن مسعود - الدمام - نفّذوا مهام تطبيق منع التجول وسط هطول الأمطار مساء أمس بث الحساب الرسمي للمرور السعودي صوراً وثّق خلالها قيام رجال مرور العاصمة المقدسة بتطبيق قرار منع التجول وقت هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة المقدسة، مساء أمس. وأظهرت الصور وجود رجال المرور خلال الأجواء أمس الجمعة، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار فوق المتوسطة. ورغم هذه الأجواء، واصل رجال المرور قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه. Advertisements 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 02:45 PM نفّذوا مهام تطبيق منع التجول وسط هطول الأمطار مساء أمس رجال مرور العاصمة المقدسة يباشرون عملهم رغم تقلب الأجواء رجال مرور العاصمة المقدسة يباشرون عملهم رغم تقلب الأجواء بث الحساب الرسمي للمرور السعودي صوراً وثّق خلالها قيام رجال مرور العاصمة المقدسة بتطبيق قرار منع التجول وقت هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة المقدسة، مساء أمس. وأظهرت الصور وجود رجال المرور خلال الأجواء أمس الجمعة، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار فوق المتوسطة. ورغم هذه الأجواء، واصل رجال المرور قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه. الكلمات المفتاحية ، رجال مرور العاصمة المقدسة يباشرون عملهم رغم تقلب الأجواء ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال مرور العاصمة المقدسة يباشرون عملهم رغم تقلب الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.