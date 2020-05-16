، استثمارات سعودية في "بوينج" و"سيتي جروب" و"فيسبوك" و"ديزني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - صندوق الاستثمارات اشترى الحصص بما مجموعه 13.35 مليار ريال

كشفت بيانات تنظيمية نقلتها وكالة "بلومبيرغ" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمر خلال الفترة الماضية ما مجموعه 3.56 مليار دولار "13.35 مليار ريال" في استثمارات متعددة.

ووفقاً للبيانات، اشترى الصندوق حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في "سيتي جروب"، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في "فيسبوك"، وحصة قيمتها 495.8 في "ديزني"، وبقيمة 487.6 في "بنك أوف أمريكا".

وأظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في "ماريوت"، وحصة صغيرة في "باركشر هاثاواي".

وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة "بي.بي" النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف في أبريل عن حصة تبلغ 8.2 بالمائة في "كارنيفال كورب" التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية بنحو 30%.