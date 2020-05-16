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أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوجا" (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.
وأضافت: أفراد الأمن الفرنسيون اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش اليوم.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 02:46 PM
"كابوجا" تخفّى في باريس تحت هوية مزورةبعد ملاحقات دولية استمرت 25 عاماً.. فرنسا تعتقل سفاح رواندا
أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوجا" (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.
وأضافت: أفراد الأمن الفرنسيون اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش اليوم.
، بعد ملاحقات دولية استمرت 25 عاماً.. فرنسا تعتقل سفاح رواندا ،
المصدر : الخليج 365
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