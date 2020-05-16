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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.
فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 02:43 PM
يتجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفاقطر: تسجيل 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1547 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لتتجاوز حصيلة الإصابات الـ30 ألفاً، فيما تعافي 242 شخصاً من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا: إن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.
، قطر: تسجيل 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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