محمد بن مسعود - الدمام - وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة تستعد بلدية الحازمي بمحافظة بيشة لفتح سوق مؤقت للأغنام؛ بغرض تقليل الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على الأسواق المركزية، وتماشياً مع منع التجول بسب فيروس كورونا. وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني: سوق الأغنام أقيم وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة، وتهدف لسلامة المتسوقين والعاملين. وأضاف: السوق يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ويحرص على مراعاة كل المعايير اللازمة فيما يتعلق بتجهيزات الموقع، حيث تم تخطيطه وتقسيمه على مساحات تضمن التباعد الاجتماعي سواء للباعة أو المتسوقين. وأردف "القرني": تقرر تخصيص منطقة رقابية في بداية السوق؛ للتأكد من سلامة الأفراد وتعقيمهم وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم. فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد استعدادات لافتتاح سوق أغنام مؤقت بـ"حازمي بيشة" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-16 تستعد بلدية الحازمي بمحافظة بيشة لفتح سوق مؤقت للأغنام؛ بغرض تقليل الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على الأسواق المركزية، وتماشياً مع منع التجول بسب فيروس كورونا. وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني: سوق الأغنام أقيم وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة، وتهدف لسلامة المتسوقين والعاملين. Advertisements وأضاف: السوق يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ويحرص على مراعاة كل المعايير اللازمة فيما يتعلق بتجهيزات الموقع، حيث تم تخطيطه وتقسيمه على مساحات تضمن التباعد الاجتماعي سواء للباعة أو المتسوقين. وأردف "القرني": تقرر تخصيص منطقة رقابية في بداية السوق؛ للتأكد من سلامة الأفراد وتعقيمهم وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم. 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 02:29 PM وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة تستعد بلدية الحازمي بمحافظة بيشة لفتح سوق مؤقت للأغنام؛ بغرض تقليل الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على الأسواق المركزية، وتماشياً مع منع التجول بسب فيروس كورونا. وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني: سوق الأغنام أقيم وفق اشتراطات تساعد على تحقيق الصحة العامة، وتهدف لسلامة المتسوقين والعاملين. وأضاف: السوق يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء، ويحرص على مراعاة كل المعايير اللازمة فيما يتعلق بتجهيزات الموقع، حيث تم تخطيطه وتقسيمه على مساحات تضمن التباعد الاجتماعي سواء للباعة أو المتسوقين. وأردف "القرني": تقرر تخصيص منطقة رقابية في بداية السوق؛ للتأكد من سلامة الأفراد وتعقيمهم وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم. ، استعدادات لافتتاح سوق أغنام مؤقت بـ"حازمي بيشة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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