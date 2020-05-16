محمد بن مسعود - الدمام - عبّرت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك هارالد الخامس؛ ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للملك هارالد الخامس. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مملكة النرويج "القيادة" تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-16 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك هارالد الخامس؛ ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للملك هارالد الخامس. Advertisements وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار. 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 02:04 PM عبّرت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار عبّرت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك هارالد الخامس؛ ملك مملكة النرويج، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للملك هارالد الخامس. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، "القيادة" تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده ،

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