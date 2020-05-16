شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عودة طبيبة للعمل بعد تعافيها من الفيروس في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):عادت طبيبة في محافظة جدة، إلى الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس المستجد والمساعدة في علاج المرضى، بعد أن تعرضت للإصابة به قبل شهر وتماثلت للشفاء.
وكشف مقطع فيديو، عن الطبيبة الشابة وهي تشارك في عمليات المسح الميداني في حي غليل بجدة؛ لتستمر في مواجهة الفيروس.
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