شكرا لمتابعة خبر عن آخر مستجدات قضية «خاطفة الدمام» الليلة في برنامج «ليوان المديفر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

يستضيف برنامج “ليوان المديفر”، المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني.

ومن المقرر أن يستعرض المتحدث الرسمي كافة التفاصيل المتعلقة بقضية “خاطفة الدمام”، كما سيتم استضافة موسى الخنيزي، أحد الشبان المختطفين الذين تم إعادتهم إلى أسرتهم.

يذكر أن البرنامج سيذاع في الساعة 12منتصف الليل، وستتم الإعادة في الساعة الخامسة صباحًا.