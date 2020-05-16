شكرا لمتابعة خبر عن فحص أكثر من 1700 من مساكن العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت هيئة المهندسين، اليوم السبت، عن فحص أكثر من 1700 مبنى في مختلف المناطق، ضمن أعمال مبادرة تقييم مساكن العمالة للوقاية من انتشار الفيروس؛ حيث تم فحص 141 مبنى في مناطق تبوك والجوف ونجران، و288 في مكة.
وأوضحت الهيئة، أن ذلك بالإضافة إلى القصيم 91، والرياض 320، والمدينة 163، وجازان 83، والشرقية 211، وعسير 6، والشمالية 2، والباحة 14.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقييم المجمعات السكنية، وحصر إسكان العمالة، والتأكد من مطابقتها للشروط الحديثة، الخاصة بالوقاية من تفشي الفيروس.
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