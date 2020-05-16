شكرا لمتابعة خبر عن فحص أكثر من 1700 من مساكن العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت هيئة المهندسين، اليوم السبت، عن فحص أكثر من 1700 مبنى في مختلف المناطق، ضمن أعمال مبادرة تقييم مساكن العمالة للوقاية من ‏انتشار الفيروس؛ حيث تم فحص 141 مبنى في مناطق ‏تبوك والجوف ونجران، و288 في مكة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك بالإضافة إلى القصيم 91، ‏والرياض 320، والمدينة 163، وجازان 83، والشرقية 211، ‏وعسير 6، والشمالية 2، والباحة 14.‏

وتهدف هذه المبادرة إلى تقييم المجمعات السكنية، ‏وحصر إسكان العمالة، والتأكد من مطابقتها للشروط الحديثة، ‏الخاصة بالوقاية من تفشي الفيروس.