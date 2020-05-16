شكرا لمتابعة خبر عن خروج 228 شخصاً من أحد محاجر المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

خرج اليوم، السبت، 228 شخصاً من أحد محاجر المدينة المنورة الصحية، وتم على إثر ذلك إغلاق المحجر.

يذكر أن ذلك تم بعد التأكد من سلامة وخلو جميع المتواجدين به من فيروس كورونا الجديد.