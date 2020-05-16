- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية قبل طرحها بالأسواق .
وكشف رئيس البلدية أنه تم ضبط 190 كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة يقودها وافد بإتجاه حي النكاسة ، بالإضافة لضبط 208 كجم خضراوات وروبيان وأسماك يتم تداولها بطريقة غير صحية ، ليبلغ ما تم إتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة .
جاء ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلديات بمنطقة مكة المكرمة للتأكد من الإشتراطات الصحية وتنفيذ الإجراءات الوقائية .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.