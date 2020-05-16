شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 190 كجم لحوم فاسدة قبل بيعها بحي النكاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية قبل طرحها بالأسواق .

وكشف رئيس البلدية أنه تم ضبط 190 كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة يقودها وافد بإتجاه حي النكاسة ، بالإضافة لضبط 208 كجم خضراوات وروبيان وأسماك يتم تداولها بطريقة غير صحية ، ليبلغ ما تم إتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة .

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جاء ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلديات بمنطقة مكة المكرمة للتأكد من الإشتراطات الصحية وتنفيذ الإجراءات الوقائية .