شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تكشف حقيقة قدوم كورونا من الفضاء الخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة حقيقة ما تم تداوله بشأن أن فيروس كورونا جاء من الفضاء الخارجي.

وكان أحد المهتمين بمجال الفلك وعلم الأحياء الفلكية، ويدعى “تشاندرا ويكراماسينغ” قد أدعى بأن الفيروس جاء إلى الأرض بفعل مذنب سقط على الصين في أكتوبر الماضي، وكان هذا المذنب حاملاً للفيروس.

وأكدت الجمعية أنه لا يوجد دليل علمي على صحة ما يقوله "ويكراماسينغ"، كما أنه من الصعب للفيروس أن ينجو من الإشعاع والغلاف الجوي اذا كان فعلا قادما من الفضاء الخارجي.