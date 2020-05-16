شاهد.. السيول تجتاح جنوب شرق تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): كشف مقطع فيديو، عن السيول وهي تجتاح مركز الجو جنوب شرق منطقة تبوك، اليوم السبت ٢٣ رمضان ١٤٤١هـ. كشف مقطع فيديو، عن السيول وهي تجتاح مركز الجو جنوب شرق منطقة تبوك، اليوم السبت ٢٣ رمضان ١٤٤١هـ. وكانت قد كشفت التوقعات، عن اندفاع لكميات من السُحب الركامية الرعدية نحو مدينة تبوك، حيث توقعت أن تعمل على هطول الأمطار خلال الفترة الحالية.

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