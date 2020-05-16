شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» : يحق لـ «الأطفال» استخراج ترخيص أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق "توكلنا " المعنمد من وزارة الصحة لإستخراج تراخيص الخروج إلكترونياً أثناء منع التجول ، أنه يحق للأطفال استخدام التطبيق واستخراج تصريح لهم .

وأشار التطبيق رداً على أحد المتسائلين عبر " تويتر " أنه يخدم كل موطن أو مقيم أياً كان عمره وسواء كان رب أسرة أم تابع أ مكفول إذ يكون لكل منهم حساب خاص به على التطبيق .

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت التطبيق لخدمة الجهات الحكومية والخاصة المستثناه من قرار الحظر وكذلك أي شخص آخر يريد استخراج تصريح كالحالات الإنساية وأغراض التموين .