شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» : يحق لـ «الأطفال» استخراج ترخيص أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد تطبيق "توكلنا " المعنمد من وزارة الصحة لإستخراج تراخيص الخروج إلكترونياً أثناء منع التجول ، أنه يحق للأطفال استخدام التطبيق واستخراج تصريح لهم .
وأشار التطبيق رداً على أحد المتسائلين عبر " تويتر " أنه يخدم كل موطن أو مقيم أياً كان عمره وسواء كان رب أسرة أم تابع أ مكفول إذ يكون لكل منهم حساب خاص به على التطبيق .
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت التطبيق لخدمة الجهات الحكومية والخاصة المستثناه من قرار الحظر وكذلك أي شخص آخر يريد استخراج تصريح كالحالات الإنساية وأغراض التموين .
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