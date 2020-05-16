شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏ : هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بحبات برد على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم السبت 1441/9/23هـ وليلة الأحد - إن شاء الله - أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من القصيم والطائف تمتد إلى الباحة " .

وأوضح " الحصيني " أن ذلك بالإضافة إلى: " عسير وشرقهم والمدينة وبينها وبين تبوك وأجزاء من تبوك وجنوب حائل ومحافظات شقراء والمجمعة والغاط والدوامي خاصة شمالهم وجنوب عفيف مع رياح مغبرة " .