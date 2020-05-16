شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تحرير مخالفات منع التجول في أحياء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام رجال الأمن بتحرير مخالفات منع التجول بحق عدد من العمالة الوافدة في بعض أحياء مدينة الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر " سناب شات" فيديو يظهر جهود الدوريات الأمنية وهي تمشط شوارع حي الخالدية والمنفوحة بالعاصمة الرياض؛ حيث رصدت المخالفين لأمر منع التجول.

واتضح من خلال الفيديو، عملية ضبط المخالفين أثناء تجولهم داخل الأحياء السكنية خلال وقت المنع؛ فضلًا عن تحرير المخالفات اللازمة ضدهم.