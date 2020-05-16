شكرا لمتابعة خبر عن أمير الشرقية ونائبه يُشيدان بالأمانة لتحقيقها المركز الأول على مستوى أمانات المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية؛ لتحقيق أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول بين أمانات المناطق إثر حصولها على (122) نقطة في أداء مؤشر الربع الأول لعام 2020 الصادر من مكتب تحقيق الرؤية على مستوى أمانات المملكة، حيث يعمل على قياسها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الأعمال البلدية.

وعلى إثر الإنجازات الملموسة في الربع الأول من العام الحالي، تلقّت الأمانة خطاب شكر من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية تضمن إشادة بالجهود المبذولة التي تمكّنت الأمانة من خلالها الحصول على (122) نقطة في أداء مؤشر الربع الأول لعام 2020 الصادر من مكتب تحقيق الرؤية على مستوى أمانات المملكة، حيث يعمل على قياسها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ضمن برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لرفع كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير الأعمال البلدية.

في حين يقيس مكتب تحقيق الرؤية الأداء وفق عدد من المؤشرات الرئيسة تتمثل في نسبة الاعتماد على الإيرادات الذاتية، ونسبة الإيرادات البلدية المحصلة، وانضباط المشروعات في مواعيد الإنجاز، والخدمات ذات الأولوية المنجزة في الوقت المحدد، وجهود معالجة النفايات، وشكاوى الصحة العامة، ومعدل رضا السكان عن النظافة العامة.

Advertisements

هذا وأعرب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر، ومتابعتهما الدائمة لأعمال ومشروعات الأمانة، وتوجيهاتهما بمضاعفة الجهود لتطوير ورفع كفاءة العمل البلدي في المنطقة، معرباً عن شكره باسمه وباسم منسوبي أمانة المنطقة الشرقية لمعالي وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، على دعمه المستمر وحرصه على مواكبة العمل البلدي لمستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر البرامج والمبادرات التي تبنتها الوزارة، التي أسهمت بشكلٍ مباشر في حصول أمانة المنطقة الشرقية على المركز الأول للربع الأول من هذا العام 2020م، مقدماً شكره لمنسوبي الأمانة في مختلف المواقع، على ما بذلوه من جهود، ومضاعفتها ومواصلة العمل في مختلف الميادين من أجل استمرارية رفع مستوى الأداء.