رسالة مؤثرة من طبيب نقل كورونا لأمه وأخواته

وجّه الدكتور «عمر حافظ» رسالة مؤثرة إلى والدته وأخواته، الذين نقل لهم عدوى فيروس كورونا المستجد، معربًا عن تمنياته بقضاء العيد معهم في البيت.

وقال الدكتور عمر من داخل العزل الصحي في مداخلة عبر سكايب مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، في رسالته لوالدته «الله يعطيك العافية يا أمي.. وإن شاء الله ترجعي تنوري البيت، وإن شاء الله تكوني فخورة بي لأنني ما طلعت من البيت إلا لخدمة الناس».

كما وجّه الدكتور عمر رسالة لأخواته المصابات قائلًا «يا رب يسعدهم.. وواحشني صراحة الفطور والسحور والجو اللطيف اللي بيسووه في البيت.. وإن شاء الله نرجع مجتمعين في البيت ونحضر العيد مع بعض».

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تفاعل مع تغريدة للدكتور عمر حافظ، التي أعلن فيها إصابته بكورونا ونقله العدوى لأسرته، حيث قال وزير الصحة «أخي د. عمر.. أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم».

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من جانبه، رد الدكتور عمر على تغريدة وزير الصحة قائلًا: «شكرًا لاهتمامكم وتفقدكم ودعواتكم الطيبة معالي الوزير، وليس بمستغرب عليكم اهتمامكم بالممارسين الصحيين، ووالله إنه لشرف لي خدمة المواطن والمقيم، وهذا أقل الواجب تجاه الوطن أدامه الله علينا».

كتب الدكتور عمر -عبر حسابه بتويتر- قصة نقله فيروس كورنا لأسرته، ومن ضمنهم أمه وأخوته، قائلًا: «ما تخيلت أبدًا في يوم من الأيام أني أضر أمي وإخواني، ولا تخيلت أبدًا انه في يوم بندخل المستشفى كلنا بسببي! أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي واخواني».

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