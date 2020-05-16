حساب المواطن: 3 خطوات للتعامل مع حالة «تابع غير مؤهل»

ردًّا على استفسار مواطنة
أوضح برنامج حساب المواطن كيفية التعامل مع حالة «تابع غير مؤهل»، والخطوات الواجب اتخاذها في تلك الحالة.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية للتابع «تابع غير مؤهل»، فيلزم إجراء 3 خطوات:
أولًا: تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية.
ثانيًا: تقديم اعتراض، من خلال توجه الشخص إلى الحساب الخاص به عبر البوابة الإلكترونية، واختيار «دراسة الأهلية».
ثالثًا: الضغط على أيقونة «إعادة التقديم للتابعين» في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 اشهر.
جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطنة قامت بتعديل بياناتها وبيانات الوالدة وظهر لها أنها «تابع غير مؤهل».
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