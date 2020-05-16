الراصد الحربي: بدء حالة ممطرة «تصاعدية» على 7 مناطق

توقع الراصد الجوي، «سامي عبيد عبدالله الحربي»، بدء حالة ممطرة من اليوم السبت في عدة مناطق بالمملكة.

وقال «الحربي»، عبر حسابه بـ«تويتر»: إنَّ الحالة الممطرة المتوقَّعة ستكون تصاعدية، وتشمل مناطق: تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأشار الراصد الحربي إلى أنَّ الأفضلية للحالة الممطرة ستكون للمرتفعات الجبلية وما وقع شرقًا عنها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف».

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