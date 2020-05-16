حرس الحدود يحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر

أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي فجر الجمعة 15 مايو.

جاء ذلك حسبما صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنَّام القريني.

وأضاف «القريني» أنَّه تمَّ على الفور تفعيل الخطّة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها.

وتابع أنه عند طلب رجال الأمن ممَّن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الردِّ بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما.

وأوضح أنه تمَّ القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة.

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وذكر أنه تمَّ ضبط 575 خمسمائة وخمس وسبعين كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها.

وأكد المتحدث الرسمي أنَّ رجال حرس الحدود جاهزون، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدي لكل من تُسوِّل له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوَّعت أساليبهم، والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

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