القبض على مفحّط عرّض حياة الآخرين للخطر بالطائف

على طريق (الرميدة- سيسد)..

ألقى مرور محافظة الطائف، القبض على قائد مركبة، مارس التفحيط على طريق (الرميدة- سيسد)، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه في نظام المرور.

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