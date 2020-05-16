السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يدعم خطة موريتانيا لمواجهة كورونا



نواكشوط 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا عن دعمها للخطة الموريتانية متعددة القطاعات لمواجهة فيروس

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية بيان صادر عن البعثة الأوروبية قوله إن الاتحاد الاوروبي ينسق مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لتقديم مساهمات عبر المحاور المختلفة للخطة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد أعاد توجيه برنامج دعم القطاع الصحي، فيما حشدت فرنسا تبرعًا بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما قدمت إسبانيا التدريب والمعدات للعاملين الصحيين، مضيفًا أنه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن الاتحاد بصدد تعبئة متوقعة بنحو 25 مليون يورو، سيتم تنفيذها من خلال آليات وطنية مختلفة، من أجل تلبية احتياجات البلاد على أحسن وجه.

// انتهى //

13:36ت م

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نواكشوط 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا عن دعمها للخطة الموريتانية متعددة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك من خلال إجراءات ملموسة، بعضها قيد التنفيذ ميدانيا، وبعضها الآخر قيد التحضير.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية بيان صادر عن البعثة الأوروبية قوله إن الاتحاد الاوروبي ينسق مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، لتقديم مساهمات عبر المحاور المختلفة للخطة.وأشار البيان إلى أن الاتحاد أعاد توجيه برنامج دعم القطاع الصحي، فيما حشدت فرنسا تبرعًا بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما قدمت إسبانيا التدريب والمعدات للعاملين الصحيين، مضيفًا أنه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن الاتحاد بصدد تعبئة متوقعة بنحو 25 مليون يورو، سيتم تنفيذها من خلال آليات وطنية مختلفة، من أجل تلبية احتياجات البلاد على أحسن وجه.// انتهى //13:36ت م0047

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