السعودية اليوم / غانا تسجل 108 إصابة جديدة بكورونا



أكرا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الغانية عن تسجيل 108 حالات جديدة بفيروس

وأوضحت في بيانها اليومي لمتابعة انتشار فيروس كورونا ، أن العدد الاجمالي لاصابات كورونا ارتفع إلى 5638 حالة منذ ظهور الفيروس فيها، مع استقرار في حالات الوفاة.

// انتهى //

13:29ت م

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أكرا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغانية عن تسجيل 108 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضحت في بيانها اليومي لمتابعة انتشار فيروس كورونا ، أن العدد الاجمالي لاصابات كورونا ارتفع إلى 5638 حالة منذ ظهور الفيروس فيها، مع استقرار في حالات الوفاة.// انتهى //13:29ت م0046

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