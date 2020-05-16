السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان لها انه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس قد وصل إلى 9005 حالة في بلجيكا.

واضافت الوزارة انه تم تسجيل 345 اصابات جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 54989 حالة.

// انتهى //

13:29ت م

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بروكسل 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها انه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس قد وصل إلى 9005 حالة في بلجيكا.واضافت الوزارة انه تم تسجيل 345 اصابات جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 54989 حالة.// انتهى //13:29ت م0045

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