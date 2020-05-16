السعودية اليوم / شفاء 203 حالات من كورونا في الكويت



الكويت 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

// انتهى //

13:23ت م

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الكويت 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3843 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //13:23ت م0044

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