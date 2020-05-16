السعودية اليوم / مدني جازان يجدد التحذير من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار



جيزان 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان، لأخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول مع تدني مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة، والاستفادة مما تبثه قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية عن المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار "٢٤" ساعة بمتابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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13:02ت م

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