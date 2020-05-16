السعودية اليوم / الفلبين تسجل 11 وفاة بفيروس كورونا و 214 إصابة جديدة



مانيلا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 11 وفاة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 12305 معظمها في العاصمة ، في حين وصل عدد الوفيات إلى 817 .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2561 بعد تعافي 101 .

// انتهى //

12:56ت م

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مانيلا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 214 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 12305 معظمها في العاصمة ، في حين وصل عدد الوفيات إلى 817 .وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 2561 بعد تعافي 101 .// انتهى //12:56ت م0042

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