سياسي / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تطورات الوضع الوبائي في تونس بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

واشارت إلى أن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي كان قد أكد في تصريح سابق له على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من

مغاربيا ركزت صحف تونس على تطورات الأوضاع في ليبيا ، مشيرة إلى المخاوف من امكانية تدخل عسكري دولي جديد في ليبيا .

دوليا ، كتبت عن موافقة الحكومة الإيطالية، على مرسوم يسمح بالسفر من و إلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، فيما تتحرك الحكومة الإيطالية نحو إلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس كورونا، حيث كانت نسب المصابين والوفيات عالية جدا .

و أخبرت صحف تونس عن تسجيل الولايات المتحدة الامريكية 1680 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، وذلك وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز ، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,442,924 إصابة.

// انتهى //

12:48ت م

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تونس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تطورات الوضع الوبائي في تونس بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد خمسة أيام من عدم الإعلان عن اصابات بالفيروس خلالها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1035 حالةً، وذلك في ضوء ارتفاع حالات التعافي إلى 802 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.واشارت إلى أن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي كان قد أكد في تصريح سابق له على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في البلاد رغم عدم تسجيل إصابات خلال الخمسة أيام الماضية ، مؤكدا أن الخطر لا يزال قائما.مغاربيا ركزت صحف تونس على تطورات الأوضاع في ليبيا ، مشيرة إلى المخاوف من امكانية تدخل عسكري دولي جديد في ليبيا .دوليا ، كتبت عن موافقة الحكومة الإيطالية، على مرسوم يسمح بالسفر من و إلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، فيما تتحرك الحكومة الإيطالية نحو إلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس كورونا، حيث كانت نسب المصابين والوفيات عالية جدا .و أخبرت صحف تونس عن تسجيل الولايات المتحدة الامريكية 1680 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، وذلك وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز ، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,442,924 إصابة.// انتهى //12:48ت م0041

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