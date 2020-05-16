السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تستعيد 31 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية



ظهران الجنوب 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم أراضي حكومية مساحتها 31 ألف متر مربع، اُعتدي عليها في حي البوادي وقرية الجربة غرب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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12:48ت م

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