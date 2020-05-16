سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة أقوال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن اقدام إسرائيل على ضم أجزاءً من الضفة الغربية في يوليو المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت صحف السبت إلى تثمّين رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون للمواقف الحازمة التي أكد عليها العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، من التهديدات والمشاريع الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وواصلت تغطية أخبار فيروس

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قناعته بضرورة العمل من أجل تجنب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وسلطت الضوء على تأكيدات منظمة التعاون الاسلامي، مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وتحدثت صحف فلسطين عن اعلان القوات المسلحة المصرية أمس القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحا.

ونشرت تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،على المواقف الفلسطينية الثابتة والمتمثلة بإنهاء الاحتلال ودولتان على حدود 1967 ورفضه للاستيطان و للضم .

وأخبرت عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، حتى مساء الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 307,392 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم نحو 4 مليون و608 آلاف حالة، تعافى منهم اكثر من مليون و740 ألف مريض.

// انتهى //

12:26ت م

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رام الله 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة أقوال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن اقدام إسرائيل على ضم أجزاءً من الضفة الغربية في يوليو المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية.وأشارت صحف السبت إلى تثمّين رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون للمواقف الحازمة التي أكد عليها العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، من التهديدات والمشاريع الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة .وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا وأعلان وزارة الصحة الفلسطينية ، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في منطقة حي الثوري بمدينة القدس لمخالطين سيدة أعلن عن إصابتها سابقاً، وتسجيل 5 حالات شفاء.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قناعته بضرورة العمل من أجل تجنب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.وسلطت الضوء على تأكيدات منظمة التعاون الاسلامي، مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.وتحدثت صحف فلسطين عن اعلان القوات المسلحة المصرية أمس القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحا.ونشرت تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،على المواقف الفلسطينية الثابتة والمتمثلة بإنهاء الاحتلال ودولتان على حدود 1967 ورفضه للاستيطان و للضم .وأخبرت عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، حتى مساء الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 307,392 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم نحو 4 مليون و608 آلاف حالة، تعافى منهم اكثر من مليون و740 ألف مريض.// انتهى //12:26ت م0037

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.