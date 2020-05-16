السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل امرأة وابنتها من بلدة يعبد



جنين 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، امرأة وابنتها من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهمت الليلة الماضية، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت حي السلمة والحي الغربي من البلدة، قبل أن تعتقل المرأة وابنتها .

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12:26ت م

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