اخبار السعوديه

استعادة 31 ألف متر أراض حكومية بظهران الجنوب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 31 ألف متر أراض حكومية بظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم أراضي حكومية مساحتها 31 ألف متر مربع، اُعتدي عليها في حي البوادي وقرية الجربة غرب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 31 ألف متر أراض حكومية بظهران الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا