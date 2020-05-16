شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 31 ألف متر أراض حكومية بظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم أراضي حكومية مساحتها 31 ألف متر مربع، اُعتدي عليها في حي البوادي وقرية الجربة غرب المحافظة.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.