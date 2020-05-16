، هطولات وأتربة ورؤية تتدنّى.. "الأرصاد" تنبّه نجران و5 من محافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.. و"المدني" يدعو للحذر وأخذ الحيطة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمرّ حتى الساعة الـ4 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية نجران