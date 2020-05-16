محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجّلة إلى 5029 سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، 404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 5029. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن 67 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و337 لغير العُمانيين، مشيرة إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 20 حالة، بينما تماثلت 1436 حالة للشفاء.عُمان فيروس كورونا الجديد سلطنة عُمان تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-16 سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، 404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 5029. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن 67 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و337 لغير العُمانيين، مشيرة إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 20 حالة، بينما تماثلت 1436 حالة للشفاء. Advertisements 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 12:18 PM ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجّلة إلى 5029 ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجّلة إلى 5029 سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، 404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 5029. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن 67 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و337 لغير العُمانيين، مشيرة إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 20 حالة، بينما تماثلت 1436 حالة للشفاء. ، سلطنة عُمان تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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