، أفغانستان تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومي بفيروس كورونا ،

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سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و58 حالة.
وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند، في تصريح صحفي أمس: "إن البلاد سجلت 414 حالة إيجابية و17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة، وهو أعلى عدد من حالات الوفيات في يوم واحد".
وأضاف أن أحدث الحالات الإيجابية التي سجلتها السلطات الصحية كانت من بين 1122 مريضًا مشتبهًا به؛ مما رفع حصيلة البلاد إلى 6058.
وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن 745 شخصًا تعافوا حتى الآن من المرض، فيما بلغت حالات الوفاة 153.أفغانستان فيروس كورونا الجديد
أفغانستان تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومي بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-16
سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و58 حالة.
وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند، في تصريح صحفي أمس: "إن البلاد سجلت 414 حالة إيجابية و17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة، وهو أعلى عدد من حالات الوفيات في يوم واحد".
وأضاف أن أحدث الحالات الإيجابية التي سجلتها السلطات الصحية كانت من بين 1122 مريضًا مشتبهًا به؛ مما رفع حصيلة البلاد إلى 6058.
وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن 745 شخصًا تعافوا حتى الآن من المرض، فيما بلغت حالات الوفاة 153.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:08 PM
414 إصابة و17 وفاة ترفع الإجمالي إلى 6058 مصابًا و153 متوفًّى
سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و58 حالة.
وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند، في تصريح صحفي أمس: "إن البلاد سجلت 414 حالة إيجابية و17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة، وهو أعلى عدد من حالات الوفيات في يوم واحد".
وأضاف أن أحدث الحالات الإيجابية التي سجلتها السلطات الصحية كانت من بين 1122 مريضًا مشتبهًا به؛ مما رفع حصيلة البلاد إلى 6058.
وأشار المسؤول الأفغاني إلى أن 745 شخصًا تعافوا حتى الآن من المرض، فيما بلغت حالات الوفاة 153.
، أفغانستان تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومي بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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